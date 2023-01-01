Пульт дистанционного управления Canon BR-E1
Код товара : УТ-00015897
Артикул : 2140C001
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.060
Описание
Управляйте совместимой с Bluetooth камерой EOS с расстояния до 5 м с помощью удобного, надежного и простого в использовании пульта дистанционного управления. Отлично подходит для того, чтобы делать снимки, не касаясь камеры, — это позволяет добиваться максимальной четкости, создавать автопортреты и групповые снимки.
Совместимость:
- Canon EOS 800D, 850D, 200D, 250D, 77D, 90D
- Canon EOS 6D Mark II
- Canon EOS R, Ra, RP, R8, R6, R6 Mark II, R5, R5C, R3
- Canon EOS R7, R10, R50
- Canon EOS M50, M50 Mark II
- Canon PowerShot G7 X Mark III, G5 X Mark II, SX70 HS, V10
Удобное удаленное управление камерой
Управляйте камерой EOS с поддержкой Bluetooth удаленно. Теперь и вы сможете попасть в кадр, например при создании творческих автопортретов и групповых снимков с друзьями. Съемка без прикосновения к камере EOS позволяет сохранить четкость, предотвращая размытие из-за случайного сотрясения камеры, особенно при использовании длительной выдержки. Отличный аксессуар для съемки фейерверков и ночных пейзажей, а также для макросъемки и съемки интерьеров.
Просто настроить и удобно использовать
Выполните сопряжение с камерой EOS, поддерживающей Bluetooth, и начните съемку. Элементы управления легко и интуитивно находятся на ощупь без необходимости отводить взгляд от объекта съемки. Портативная легкая конструкция легко поместится в карман или сумку и будет всегда под рукой.
Надежная работа
Управлять камерой можно с расстояния до 5 м и из любого положения, даже когда она находится за пределами поля зрения. Отдельные элементы управления для съемки изображений и включения автофокусировки, а также электропривода при использовании адаптера электропривода зума PZ-E1. Продолжительный срок службы аккумулятора — один год при обычном использовании.
Беспроводная видеосъемка
Подходит и для видеосъемки! Запуск и остановка видеосъемки нажатием кнопки — отличный инструмент для видеоблогеров. Увеличение и уменьшение масштаба с помощью пульта дистанционного управления BR-E1 при использовании адаптера электропривода зума PZ-E1 и объектива EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS. Плавная смена фокусировки с помощью кнопки включения AF при использовании объективов STM и Nano-USM.