Описание

Управляйте совместимой с Bluetooth камерой EOS с расстояния до 5 м с помощью удобного, надежного и простого в использовании пульта дистанционного управления. Отлично подходит для того, чтобы делать снимки, не касаясь камеры, — это позволяет добиваться максимальной четкости, создавать автопортреты и групповые снимки.

Совместимость:

Canon EOS 800D, 850D, 200D, 250D, 77D, 90D

Canon EOS 6D Mark II

Canon EOS R, Ra, RP, R8, R6, R6 Mark II, R5, R5C, R3

Canon EOS R7, R10, R50

Canon EOS M50, M50 Mark II

Canon PowerShot G7 X Mark III, G5 X Mark II, SX70 HS, V10

Удобное удаленное управление камерой

Управляйте камерой EOS с поддержкой Bluetooth удаленно. Теперь и вы сможете попасть в кадр, например при создании творческих автопортретов и групповых снимков с друзьями. Съемка без прикосновения к камере EOS позволяет сохранить четкость, предотвращая размытие из-за случайного сотрясения камеры, особенно при использовании длительной выдержки. Отличный аксессуар для съемки фейерверков и ночных пейзажей, а также для макросъемки и съемки интерьеров.

Просто настроить и удобно использовать

Выполните сопряжение с камерой EOS, поддерживающей Bluetooth, и начните съемку. Элементы управления легко и интуитивно находятся на ощупь без необходимости отводить взгляд от объекта съемки. Портативная легкая конструкция легко поместится в карман или сумку и будет всегда под рукой.

Надежная работа

Управлять камерой можно с расстояния до 5 м и из любого положения, даже когда она находится за пределами поля зрения. Отдельные элементы управления для съемки изображений и включения автофокусировки, а также электропривода при использовании адаптера электропривода зума PZ-E1. Продолжительный срок службы аккумулятора — один год при обычном использовании.

Беспроводная видеосъемка

Подходит и для видеосъемки! Запуск и остановка видеосъемки нажатием кнопки — отличный инструмент для видеоблогеров. Увеличение и уменьшение масштаба с помощью пульта дистанционного управления BR-E1 при использовании адаптера электропривода зума PZ-E1 и объектива EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS. Плавная смена фокусировки с помощью кнопки включения AF при использовании объективов STM и Nano-USM.