Аккумулятор Canon BP-828, 2670 мАч

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074596 Артикул : @ 8598B002



Оригинальный литий-ионный аккумулятор высокой емкости Canon BP-828 для определенных видеокамер Canon. Емкость 2670 мАч, напряжение 7.4В (19.7 Вт*ч). Задать вопрос 25% 19 990 ₽ 14 900 ₽ Цена по акции Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор высокой емкости Canon BP-828 для определенных видеокамер Canon. Емкость 2670 мАч, напряжение 7.4В (19.7 Вт*ч). Совместимые камеры: Legria GX10

Legria HF G50

HF G50 Legria HF G60

HF G60 Legria HF G70

HF G70 XA15

XA11

XA45

XA40

XA55

XA50

XA65

XA60

XA75

XA70

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.