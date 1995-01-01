Аккумулятор Canon BP-828, 2670 мАч
Код товара : УТ-00074596
Артикул : @ 8598B002
25%
19 990 ₽
14 900 ₽
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор высокой емкости Canon BP-828 для определенных видеокамер Canon. Емкость 2670 мАч, напряжение 7.4В (19.7 Вт*ч).
Совместимые камеры:
- Legria GX10
- Legria HF G50
- Legria HF G60
- Legria HF G70
- XA15
- XA11
- XA45
- XA40
- XA55
- XA50
- XA65
- XA60
- XA75
- XA70
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.