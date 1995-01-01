Батарейная ручка Canon BG-R20 была создана для камеры EOS R5 Mark II, но также совместима с EOS R5, R6, R6 Mark II и R6 Mark III. Ручка позволяет разместить внутри 2 батареи LP-E6P, LP-E6N или LP-E6NH, что позволяет приблизительно увеличить время работы камеры приблизительно в 2 раза. Обратите внимание, что при использовании аккумуляторов, отличных от LP-E6P, функционал EOS R5 Mark II и R6 Mark III будет частично ограничен, однако все остальные перечисленные фотоаппараты будут работать без ограничений.

По эргономике ручка повторяет правую часть камеры: продублированы все органы управления, анатомические выступы спереди и сзади, поэтому снимать с вертикальной ориентацией камеры настолько же комфортно, как и в обычном положении. Рукоятка также повышает удобство съемки с тяжелыми объективами, уравновешивает их.

При зарядке камеры по USB заряжаются оба установленных аккумулятора, а если вы захотите использовать адаптер питания (каплер) DR-E6P, то ручку не потребуется снимать, можно просто установить его вместо одной из батарей.

Canon BG-R20 обладает отличной защитой от пыли и влаги, на уровне EOS R5 Mark II (когда установлена на камеру). Помимо этой рукоятки для Canon EOS R5 Mark II также выпускаются ручки BG-R20EP (2 аккумулятора + Ethernet порт) и CF-R20EP (2 аккумулятора, Ethernet порт и вентилятор).