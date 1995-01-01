Оригинальная батарейная ручка Canon BG-R10 для фотоаппаратов EOS R5, R5 C, R6 и R6 Mark II.. Может работать от как с новыми аккумуляторами LP-E6NH, так и со старыми моделями: LP-E6N и LP-E6. Позволяет увеличить время непрерывной работы камеры приблизительно в 2 раза, снижает нагрев камеры. Повышает комфорт съемки с вертикальной ориентацией кадра.

Ручка также ограниченно совместима с камерой EOS R5 Mark II, однако функционал камеры будет ограничен (как и при использовании аккумуляторов, отличных от LP-E6P).

Аккумуляторы не входят в комплект.