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Батарейный блок Canon BG-R10 для EOS R5, R6, R6 Mark II

  • BG-R10 для EOS R5, R6
  • BG-R10 для EOS R5, R6
  • BG-R10 для EOS R5, R6
  • BG-R10 для EOS R5, R6
  • BG-R10 для EOS R5, R6
  • BG-R10 для EOS R5, R6
  • BG-R10 для EOS R5, R6
Код товара:УТ-00042692
Артикул:4365C001

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальная батарейная ручка Canon BG-R10 для фотоаппаратов EOS R5, R5 C, R6 и R6 Mark II.. Может работать от как с новыми аккумуляторами LP-E6NH, так и со старыми моделями: LP-E6N и LP-E6. Позволяет увеличить время непрерывной работы камеры приблизительно в 2 раза, снижает нагрев камеры. Повышает комфорт съемки с вертикальной ориентацией кадра.

Ручка также ограниченно совместима с камерой EOS R5 Mark II, однако функционал камеры будет ограничен (как и при использовании аккумуляторов, отличных от LP-E6P).

Аккумуляторы не входят в комплект.