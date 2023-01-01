Батарейный блок Canon BG-R10 для EOS R5, R6
Код товара : УТ-00042692
Артикул : 4365C001
35 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Оригинальная батарейная ручка Canon BG-R10 для фотоаппаратов EOS R5 и R6. Может работать от как с новыми аккумуляторами LP-E6NH, так и со старыми моделями: LP-E6N и LP-E6. Позволяет увеличить время непрерывной работы камеры приблизительно в 2 раза, снижает нагрев камеры (благодаря выносу аккумулятора за пределы корпуса камеры и увеличению общей площади теплоотведения). Повышает комфорт съемки с вертикальной ориентацией кадра.
Аккумуляторы не входят в комплект.