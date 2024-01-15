Описание

Код товара: 137803

Батарейный блок Canon BG-E6.

Батарейный блок разработан специально для фотоаппарата Canon EOS 5D Mark II. Батарейный блок Canon BG-E6 может питаться от двух аккумуляторов LP-E6 или одного Canon LP-E6, а так же от 6 батарей АА пальчикового типа. В блок встроены все необходимые элементы управления фотоаппаратом - кнопка затвора, компенсации экспозиции, диск выбора режимов и регулятор выбора автофокуса.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: Батарейная ручка, коробка, бумаги.

Гарантия от 14 до 90 дней.