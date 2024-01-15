Батарейный блок Canon BG-E6 Battery Grip (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072803
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-15/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137803
Батарейный блок Canon BG-E6.
Батарейный блок разработан специально для фотоаппарата Canon EOS 5D Mark II. Батарейный блок Canon BG-E6 может питаться от двух аккумуляторов LP-E6 или одного Canon LP-E6, а так же от 6 батарей АА пальчикового типа. В блок встроены все необходимые элементы управления фотоаппаратом - кнопка затвора, компенсации экспозиции, диск выбора режимов и регулятор выбора автофокуса.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: Батарейная ручка, коробка, бумаги.
Гарантия от 14 до 90 дней.