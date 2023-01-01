Батарейный блок Canon BG-E21
Код товара : УТ-00019518
Артикул : 2130C001
22 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Батарейный блок Canon BG-E21 создан специально для фотокамеры Canon EOS 6D Mark II. Он позволяет установить сразу 2 аккумуляторные батареи LP-E6 или LP-E6N, удвоив таким образом время непрерывной съемки. Кроме того, блок дублирует часть органов управления камеры для удобства съемки в вертикальной ориентации. Блок BG-E21 выполнен из прочного и легкого магниевого сплава, а внутренние уплотнители защищают его от проникновения пыли и влаги.