Описание

Батарейный блок Canon BG-E21 создан специально для фотокамеры Canon EOS 6D Mark II. Он позволяет установить сразу 2 аккумуляторные батареи LP-E6 или LP-E6N, удвоив таким образом время непрерывной съемки. Кроме того, блок дублирует часть органов управления камеры для удобства съемки в вертикальной ориентации. Блок BG-E21 выполнен из прочного и легкого магниевого сплава, а внутренние уплотнители защищают его от проникновения пыли и влаги.