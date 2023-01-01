Описание

Простое, безопасное и сверхбыстрое подключение

Оцените передачу изображений с совместимых камер EOS через приложение Canon Mobile File Transfer с помощью адаптера AD-P1. Адаптер одновременно фиксирует телефон и подключает его к камере через многофункциональный башмак, который обеспечивает высокоскоростную передачу файлов с камеры на смартфон. Приложение Canon Mobile File Transfer позволяет отправлять JPEG файлы на серверы FTP, FTPS или SFTP через точки доступа Wi-Fi или мобильные сети (5G). Передача RAW не поддерживается.

Возможны такие способы передачи изображений как «Автоматическая передача» для захвата и передачи всех изображений, снимаемых камерой, «Фильтр передачи» для передачи изображений по заданным условиям, и «Выбор изображений для передачи» для передачи изображений путем ручного выбора изображений на фотокамере. Метаданные, такие как имя фотографа и информация о лицензии на изображение, могут быть добавлены к изображениям на основе стандартов, установленных IPTC (International Press Telecommunications Council). Для передачи изображений на серверы FTP, SFTP или FTPS можно добавить голосовые заметки, а метаданные IPTC можно редактировать в приложении.

Установите телефон на камеру

Используйте адаптер AD-P1 для подключения смартфонов к многофункциональной площадке, чтобы установить смартфон на многофункциональную площадку EOS, и регулируйте угол наклона для оптимального управления съемочным процессом.

Зафиксирован и готов к работе

Зафиксируйте адаптер AD-P1 для подключения смартфонов к многофункциональной площадке и установите смартфон на многофункциональную площадку, используя двухконтактный рычажный механизм фиксации для максимальной надежности в пути.

Комплектация:

Адаптер AD-P1

Специальный интерфейсный кабель USB-C

Крышка многофункциональной площадки

Адаптер совместим только с камерами Canon EOS, оснащенными многофункциональным башмаком:

EOS R3

EOS R7

EOS R10

Поддерживаются смартфоны на базе Android от 9.0 и выше, шириной 60–80 мм. Некоторые смартфоны могут не поддерживаться из-за формы и расположения кнопок. Складные смартфоны не поддерживаются. Смартфоны Apple iOS не поддерживаются. Смартфоны без функции USB-хоста не поддерживаются. Обратитесь к производителю смартфона для получения информации о функциях USB-хоста.

Приложение Canon Mobile File Transfer работает на платной основе, требуется ежемесячное внесение платы за подписку.