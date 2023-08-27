Зеркальный фотоаппарат Canon A-1 + FD 50mm f/1.8 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069414
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-27
Причина уценки:
Царапины и потёртости, эпизодические загрязнения.
34 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Плёночный фотоаппарат от известного производителя с классическим объективом в комплекте.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости, эпизодические загрязнения.
Гарантия 14 дней.