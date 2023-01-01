Описание

Малый вес: всего 420 г

8-кратное увеличение

Оптическая стабилизация изображения

Просветляющее покрытие Super Spectra

Минимальное расстояние фокусировки 2 м

Диоптрийная регулировка +/- 5,9 дптр

Аккумулятор CR123A: до 12 часов работы без подзарядки

Портативный, мощный и компактный

Этот компактный бинокль весом всего 420 г является самым легким биноклем Canon со стабилизацией изображения, а 8-кратное увеличение делает его полезным устройством для повседневного использования.

Непревзойденная четкость

Призма Порро высокого качества от Canon обеспечивает 8-кратное увеличение и исключительную четкость с низким уровнем искажений благодаря покрытию Super Spectra и стеклу без содержания свинца.

Качественная стабилизация изображения

Технология стабилизации изображения Canon, аналогичная применяемой в объективах EF, нивелирует сотрясение камеры, снижает нагрузку на глаза и повышает четкость изображения при длительном наблюдении.

Комфорт и удобство

Этот легкий и эргономичный объектив с большим колесом фокусировки, регулируемыми окулярами и диоптрийной регулировкой обеспечивает возможность индивидуальной настройки.

Производительность в ваших руках

Аккумулятор CR123A обеспечивает до 12 часов стабилизации изображения, но сам бинокль готов к работе в любой момент.