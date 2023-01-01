Бинокль Canon 8x20 IS
Код товара : УТ-00067208
Артикул : # 3639C005
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Описание
- Малый вес: всего 420 г
- 8-кратное увеличение
- Оптическая стабилизация изображения
- Просветляющее покрытие Super Spectra
- Минимальное расстояние фокусировки 2 м
- Диоптрийная регулировка +/- 5,9 дптр
- Аккумулятор CR123A: до 12 часов работы без подзарядки
Портативный, мощный и компактный
Этот компактный бинокль весом всего 420 г является самым легким биноклем Canon со стабилизацией изображения, а 8-кратное увеличение делает его полезным устройством для повседневного использования.
Непревзойденная четкость
Призма Порро высокого качества от Canon обеспечивает 8-кратное увеличение и исключительную четкость с низким уровнем искажений благодаря покрытию Super Spectra и стеклу без содержания свинца.
Качественная стабилизация изображения
Технология стабилизации изображения Canon, аналогичная применяемой в объективах EF, нивелирует сотрясение камеры, снижает нагрузку на глаза и повышает четкость изображения при длительном наблюдении.
Комфорт и удобство
Этот легкий и эргономичный объектив с большим колесом фокусировки, регулируемыми окулярами и диоптрийной регулировкой обеспечивает возможность индивидуальной настройки.
Производительность в ваших руках
Аккумулятор CR123A обеспечивает до 12 часов стабилизации изображения, но сам бинокль готов к работе в любой момент.