Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D Body (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00091506
Артикул:б/у-НСК 2026-02-15
Код товара:УТ-00091506
Артикул:б/у-НСК 2026-02-15
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3
Пробег: не удалось установить
S/n: отсутствует
Комплектация: Ремень, зарядное устройство, аккумулятор.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3
Пробег: не удалось установить
S/n: отсутствует
Комплектация: Ремень, зарядное устройство, аккумулятор.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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