Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark ll (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074477 Артикул : б/у-БУМ К 2024-03-27

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации, пробег 180 000 35 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139477 Canon EOS 5D Mark II — профессиональная[1] цифровая однообъективная зеркальная камера семейства EOS компании Canon. Камера обладает полноразмерной КМОП-матрицей (36 × 24 мм) с эффективным разрешением 21,1 млн пикселей[2]. 5D mark II является первым цифровым зеркальным фотоаппаратом компании Canon, поддерживающим возможность записи видео. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 - ( Незначительные потертости на корпусе, пробег 180 000 кадров)

Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, плечевой ремень

Гарантия 90 дней.

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