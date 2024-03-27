Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark ll (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074477
Артикул : б/у-БУМ К 2024-03-27
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, пробег 180 000
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139477
Canon EOS 5D Mark II — профессиональная[1] цифровая однообъективная зеркальная камера семейства EOS компании Canon. Камера обладает полноразмерной КМОП-матрицей (36 × 24 мм) с эффективным разрешением 21,1 млн пикселей[2]. 5D mark II является первым цифровым зеркальным фотоаппаратом компании Canon, поддерживающим возможность записи видео.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 - ( Незначительные потертости на корпусе, пробег 180 000 кадров)
Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, плечевой ремень
Гарантия 90 дней.