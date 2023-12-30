Зеркальный фотоаппарат Canon 2000D Kit 18-55 mm f/3.5-5.6 III (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072604 Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-30

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Описание Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте есть

Байонет Canon EF/EF-S

Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует

Число оптических элементов 11

Число групп оптических элементов 9

Число мегапикселей матрицы 24.7 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.1 МП

Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)

Максимальное разрешение 6000 x 4000 Код товара: 137604

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, следы эксплуатации.

Комплектация: камера, акб, ЗУ, крышки.

Гарантия 90 дней.

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