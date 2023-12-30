Зеркальный фотоаппарат Canon 2000D Kit 18-55 mm f/3.5-5.6 III (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072604
Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-30
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Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте есть
Байонет Canon EF/EF-S
Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует
Число оптических элементов 11
Число групп оптических элементов 9
Число мегапикселей матрицы 24.7 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.1 МП
Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Код товара: 137604
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации.
Комплектация: камера, акб, ЗУ, крышки.
Гарантия 90 дней.