Бинокль Canon 18x50 IS AW (уцененный)
Код товара : УТ-00072030
Артикул : # 4624A014 (у)
Причина уценки:
поврежденная упаковка
229 990 ₽
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Описание
Приближение в 18 раз с превосходным качеством Canon
Мощные бинокли превосходного качества с увеличением 18x, высокоточной оптикой Canon, ультранизкодисперсионными (UD) линзами для снижения хроматической аберрации и покрытием объектива Super Spectra, которое обеспечивает яркое и высококонтрастное изображение с точной цветопередачей.
Создан для использования в сложных погодных условиях
Наслаждайтесь прекрасным просмотром в сложных погодных условиях благодаря защите от атмосферных воздействий класса 4 по шкале JIS. Прочный качественный корпус имеет резиновое покрытие для работы в самых сложных условиях, что делает эти бинокли идеальным выбором для интенсивного использования.
Невероятно стабильное и яркое изображение
Наслаждайтесь удивительно четкими изображениями благодаря технологии стабилизации изображения (IS) Canon, которая компенсирует широкий спектр различных типов сотрясений и движений при просмотре с рук или использовании в движущемся транспортном средстве или лодке. Эти бинокли оснащены передней оптикой большого диаметра 50 мм, обеспечивающей высокую яркость поля зрения.
Легко найти объект наблюдения
Легко находите объект наблюдения и наслаждайтесь широким видимым полем зрения 60.3° с чистым, ровным обзором и низким уровнем искажений по всему изображению благодаря призме Порро II и элементу двойного выравнивания поля изображения.
Прочность в сочетании с простотой и удобством
Разработаны для комфортного использования в течение длительного времени, даже при ношении солнцезащитных или корректирующих очков, благодаря настраиваемым наглазникам с вынесенной окулярной точкой 15,0 мм, которая минимизирует туннельный эффект.