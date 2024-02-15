Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D Kit 18-55mm 3.5-5.6 II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073465
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-15
Причина уценки:
Потёртости, царапины, загрязнения, пробег 89 000.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Откройте для себя увлекательный мир фотографии с Canon EOS 1100D Kit 18-55mm 3.5-5.6 II — вашим надежным партнером в сфере творчества и съемки. Этот превосходный фотоаппарат объединяет в себе передовые технологии и простоту использования, чтобы помочь вам создавать невероятные снимки. Вот основные характеристики, которые делают Canon EOS 1100D незаменимым инструментом для каждого фотографа:
Матрица изображения: Высококачественная 12.2-мегапиксельная CMOS-матрица обеспечивает отличную детализацию и четкость ваших снимков.
Обработка изображения: Процессор DIGIC 4 гарантирует быструю и эффективную обработку изображений, сохраняя при этом высокое качество и цветовую точность.
Объектив: В комплекте поставляется объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II, который позволяет снимать широкий диапазон сцен, от портретов до пейзажей.
Экран: Яркий 2.7-дюймовый ЖК-экран позволяет легко просматривать и управлять вашими снимками и настройками камеры.
Автофокус: 9-точечная система автофокусировки обеспечивает быстрое и точное фокусирование на объекте съемки.
ISO: Расширяемый диапазон ISO от 100 до 6400 позволяет снимать даже в условиях недостаточного освещения без потери качества изображения.
С Canon EOS 1100D Kit 18-55mm 3.5-5.6 II вы готовы к творчеству в любой ситуации — будь то профессиональная фотосессия, путешествие или повседневные моменты жизни. Этот фотоаппарат станет вашим надежным спутником в мире фотографии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости, царапины, загрязнения, пробег 89 000.
Комплектация: акб, з/у.
Гарантия 14 дней.