Описание

Откройте для себя увлекательный мир фотографии с Canon EOS 1100D Kit 18-55mm 3.5-5.6 II — вашим надежным партнером в сфере творчества и съемки. Этот превосходный фотоаппарат объединяет в себе передовые технологии и простоту использования, чтобы помочь вам создавать невероятные снимки. Вот основные характеристики, которые делают Canon EOS 1100D незаменимым инструментом для каждого фотографа:

Матрица изображения: Высококачественная 12.2-мегапиксельная CMOS-матрица обеспечивает отличную детализацию и четкость ваших снимков.

Обработка изображения: Процессор DIGIC 4 гарантирует быструю и эффективную обработку изображений, сохраняя при этом высокое качество и цветовую точность.

Объектив: В комплекте поставляется объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II, который позволяет снимать широкий диапазон сцен, от портретов до пейзажей.

Экран: Яркий 2.7-дюймовый ЖК-экран позволяет легко просматривать и управлять вашими снимками и настройками камеры.

Автофокус: 9-точечная система автофокусировки обеспечивает быстрое и точное фокусирование на объекте съемки.

ISO: Расширяемый диапазон ISO от 100 до 6400 позволяет снимать даже в условиях недостаточного освещения без потери качества изображения.

С Canon EOS 1100D Kit 18-55mm 3.5-5.6 II вы готовы к творчеству в любой ситуации — будь то профессиональная фотосессия, путешествие или повседневные моменты жизни. Этот фотоаппарат станет вашим надежным спутником в мире фотографии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости, царапины, загрязнения, пробег 89 000.

Комплектация: акб, з/у.

Гарантия 14 дней.