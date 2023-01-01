Описание

Приближайте отдаленные объекты в 10 раз, куда бы вы ни отправились

Компактные, легкие и практичные бинокли, которые обеспечивают приближение отдаленных объектов в 10 раз с сохранением четкости и яркости. Эти бинокли, которые легко носить с собой, куда бы вы ни отправились, идеально подходят для наблюдения за птицами и различными спортивными соревнованиями.

Невероятно стабильный обзор благодаря мощному оптическому стабилизатору изображения

Мощный оптический стабилизатор изображения быстро и точно компенсирует множество различных видов сотрясений и движений. Он компенсирует даже дрожание, возникающее во время панорамирования при слежении за объектом или наблюдении из движущегося автомобиля. Значительное сокращение энергопотребления обеспечивает до 9 часов непрерывного использования с одним комплектом батарей*.

Высокоточная оптика Canon для превосходного просмотра с высоким разрешением

Превосходное качество с высоким разрешением и низким уровнем искажений благодаря высокоточной оптике Canon. Оптика имеет покрытие Super Spectra, используемое в известной линейке объективов Canon EF, и обеспечивает яркое и высококонтрастное изображение с точной цветопередачей, устраняя нежелательные внутренние отражения, которые могут вызвать паразитную засветку и блики.

Чистое поле зрения от края до края

Оцените поле зрения с чистым, ровным обзором и низким уровнем искажений по всему изображению благодаря оптике для выравнивания поля изображения и конструкции призмы Порро II. Просмотр изображения по всему полю зрения с комфортом благодаря вынесенной окулярной точке 14,5 мм идеальный вариант при ношении очков.

Конструкция, разработанная для продолжительного, удобного и простого использования

Конструкция обеспечивает надежное и удобное положение в руках и оснащена большими резиновыми наглазниками для комфортного, спокойного наблюдения, удобно расположенной кнопкой стабилизатора изображения и кольцом настройки фокусировки для простого управления касанием пальцев любой руки, а слабоотражающая поверхность и матовая передняя отделка позволяют не спугнуть птиц и других обитателей дикой природы.