Бинокль Canon 10x30 IS II
Код товара : УТ-00065192
Артикул : # 9525B005
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
600 г (без элементов питания)
Комплектация
чехол, ремешок, крышка окуляров, 2 батарейки АА
Вес (брутто), г
1.069
Характеристики
Сумеречный фактор (максимум)
17.3
Диаметр линз, мм
30
Призма
Порро 2
Оптическая схема
объектив: 2 элемента в 1 группе, окуляр: 5 элементов в 4 группах
Диаметр выходного зрачка, мм
3
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
105
Угол поля зрения
6°
Описание
Приближайте отдаленные объекты в 10 раз, куда бы вы ни отправились
Компактные, легкие и практичные бинокли, которые обеспечивают приближение отдаленных объектов в 10 раз с сохранением четкости и яркости. Эти бинокли, которые легко носить с собой, куда бы вы ни отправились, идеально подходят для наблюдения за птицами и различными спортивными соревнованиями.
Невероятно стабильный обзор благодаря мощному оптическому стабилизатору изображения
Мощный оптический стабилизатор изображения быстро и точно компенсирует множество различных видов сотрясений и движений. Он компенсирует даже дрожание, возникающее во время панорамирования при слежении за объектом или наблюдении из движущегося автомобиля. Значительное сокращение энергопотребления обеспечивает до 9 часов непрерывного использования с одним комплектом батарей*.
Высокоточная оптика Canon для превосходного просмотра с высоким разрешением
Превосходное качество с высоким разрешением и низким уровнем искажений благодаря высокоточной оптике Canon. Оптика имеет покрытие Super Spectra, используемое в известной линейке объективов Canon EF, и обеспечивает яркое и высококонтрастное изображение с точной цветопередачей, устраняя нежелательные внутренние отражения, которые могут вызвать паразитную засветку и блики.
Чистое поле зрения от края до края
Оцените поле зрения с чистым, ровным обзором и низким уровнем искажений по всему изображению благодаря оптике для выравнивания поля изображения и конструкции призмы Порро II. Просмотр изображения по всему полю зрения с комфортом благодаря вынесенной окулярной точке 14,5 мм идеальный вариант при ношении очков.
Конструкция, разработанная для продолжительного, удобного и простого использования
Конструкция обеспечивает надежное и удобное положение в руках и оснащена большими резиновыми наглазниками для комфортного, спокойного наблюдения, удобно расположенной кнопкой стабилизатора изображения и кольцом настройки фокусировки для простого управления касанием пальцев любой руки, а слабоотражающая поверхность и матовая передняя отделка позволяют не спугнуть птиц и других обитателей дикой природы.