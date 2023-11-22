Описание

Фотоаппарат начального уровня. Прекрасно подходит для первого знакомства с миром цифровой фотографии.

Матрица — КМОП 22,2 × 14,8 мм;

Разрешение — 3888 × 2592 (10,1 млн пискелов);

Диапазон ISO — ISO 100-1600;

Зоны фокусировки — 7 точек;

Режимы автофокуса — однокадровый, следящий, интеллектуальный, ручной;

Экспозиция — TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента;

Серийная съёмка — 3 к/сек JPEG;

Видоискатель — зеркальный с несъёмным пентазеркалом, увеличение 0,81, Поле зрения 95 %;

Экран — 2,5-дюймовый TFT, ок. 230 000 пикселей;

Накопитель — SD (поддержка SDHC);

Вес — 450 г (корпус).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости, нет наглазника.

Комплектация: акб, з/у, крышка передняя.

Гарантия 14 дней.