Плёночный фотоаппарат Cannonmate AE-786 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071664
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
3 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136664
- снимает на пленку 35 мм;
- отключаемая вспышка;
- пластмассовый корпус;
- автоперемотка;
- выдержки: 1/80-1/100;
- минимальное расстояние фокусировки 1,5 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: Ремешок;
Гарантия 90 дней.