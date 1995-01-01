Клетка Caisi S0002A, для Sony FX3/FX30

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Код товара: УТ-00093831 Артикул: ID:S0002A Код товара: УТ-00093831 Артикул: ID:S0002A Тип товара Клетки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Клетки Описание Клетка Caisi S0002A разработана специально для видеокамер Sony FX3/FX30. Изготовлена из авиационного алюминиевого сплава, вес составляет всего 135.7г. Размеры: 143×38×95мм. Конструкция включает множественные резьбовые отверстия 1/4", 3/8", 1/8", позиционирующие отверстия Ale, холодный башмак. Съемная верхняя панель позволяет быстро установить оригинальную ручку XLR адаптера. Открытый отсек батареи, противоскользящие силиконовые накладки. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам и карте памяти. Стандарт быстрой сборки Akari. Цвет: черный. Идеальное решение для профессиональных видеографов, работающих с камерами Sony FX3/FX30. Видео Наш обзор

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