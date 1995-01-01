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Клетка Caisi S0002A, для Sony FX3/FX30

  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
  • S0002A, для Sony FX3/FX30
Код товара:УТ-00093831
Артикул:ID:S0002A

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Клетка Caisi S0002A разработана специально для видеокамер Sony FX3/FX30. Изготовлена из авиационного алюминиевого сплава, вес составляет всего 135.7г. Размеры: 143×38×95мм.
Конструкция включает множественные резьбовые отверстия 1/4", 3/8", 1/8", позиционирующие отверстия Ale, холодный башмак. Съемная верхняя панель позволяет быстро установить оригинальную ручку XLR адаптера. Открытый отсек батареи, противоскользящие силиконовые накладки. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам и карте памяти. Стандарт быстрой сборки Akari. Цвет: черный. Идеальное решение для профессиональных видеографов, работающих с камерами Sony FX3/FX30.