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Адаптер Caisi NP-W126S-TC, (каплер) для камер с Fujifilm NP-W126S с выходом USB-C

Код товара:УТ-00093821
Артикул:CS-NP-W126S-TC

Товар не найден

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Описание

Адаптер питания Caisi CP-W126S — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных камер Fujifilm. Устройство заменяет аккумулятор NP-W126S, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C.
Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций, стримов и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент!
В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C.