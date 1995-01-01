Адаптер Caisi NP-W126S-TC, (каплер) для камер с Fujifilm NP-W126S с выходом USB-C
Код товара:УТ-00093821
Артикул:CS-NP-W126S-TC
Товар не найден
Описание
Адаптер питания Caisi CP-W126S — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных камер Fujifilm. Устройство заменяет аккумулятор NP-W126S, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C.
Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций, стримов и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент!
В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C.