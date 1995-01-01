Зарядное устройство Caisi NP-W126S-M2, для 2-х аккумуляторов Fujifilm NP-W126S

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Код товара: УТ-00093813 Артикул: CS-NP-W126S-M2 Код товара: УТ-00093813 Артикул: CS-NP-W126S-M2 Комплект Caisi NP-W126S-M2 включает 2 аккумулятора емкостью 1140mAh (7.2V) и двойное зарядное устройство с быстрой зарядкой через USB-C. Одновременная зарядка двух батарей, совместимость с камерами Fujifilm X-T30/X-T20/X-Pro3/X-E4/X-A7/X100V и другими моделями. Вес аккумулятора 47.5г, зарядного устройства 45.7г, идеальное решение для фотографов и видеографов. Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядный комплект Caisi CS-NP-W126S — профессиональное решение для питания беззеркальных камер Fujifilm. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 1140mAh (7.2V, 8.2Wh) и двойное зарядное устройство. Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V⎓2.1A MIN), выходы 8.4V⎓700mA×1 или 500mA×2. Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов. Корпус из прочного ABS пластика. Совместимость: Fujifilm X-T301, X-T30, X-T3, X-T200, X-T20, X-T2, X-T100, X-T10, X-T1, X-S10, X-Pro3, X-Pro2, X-Pro1, X-M1, X-H1, X-E4, X-E3, X-E2, X-E1, X-A7, X-A5, X-A3, X-A10, X100F, X100V. Рабочая температура: 0°C~+40°C. Вес аккумулятора: 47.5г, зарядного устройства: 45.7г. В комплекте: 2 аккумулятора NP-W126S, двойное зарядное устройство, кабель Type-C длиной 0.5м, цветная упаковочная коробка. Идеальное решение для длительной съемки! Видео Наш обзор

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