Адаптер Caisi NP-FZ100-TC, (каплер) для камер с Sony NP-FZ100 с выходом USB-C
Код товара:УТ-00093816
Артикул:CS-NP-FZ100-TC
Товар не найден
Описание
Адаптер питания Caisi CS-NP-FZ100-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных камер Sony. Устройство заменяет аккумулятор NP-FZ100, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C.
Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Полная совместимость с камерами Sony A7M3, A7M4, A7R3, A7R4, A73, A74, A7RIII, A7C, FX3, A1, A6600, A9M3, A7S3.
Длина кабеля: 1 метр. Размеры: 38.8×51.8×22.7мм. Вес: 44.7г.
Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций, стримов и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент!
В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C.