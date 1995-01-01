Адаптер Caisi NP-FZ100-TC, (каплер) для камер с Sony NP-FZ100 с выходом USB-C



Код товара: УТ-00093816 Артикул: CS-NP-FZ100-TC Код товара: УТ-00093816 Артикул: CS-NP-FZ100-TC Адаптер питания Caisi NP-FZ100-TC (каплер) обеспечивает непрерывное питание камер Sony от сети USB-C, заменяя аккумулятор NP-FZ100. Выходная мощность 8V/3A (24W), кабель длиной 1м, полная совместимость с камерами Sony A7 III/A7 IV/A7R III/A7R IV/A7C/A1/FX3/A6600 и другими моделями. Вес всего 44.7г, компактные размеры 38.8×51.8×22.7мм, идеальное решение для длительной видеосъемки, стримов и студийной работы. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Caisi CS-NP-FZ100-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных камер Sony. Устройство заменяет аккумулятор NP-FZ100, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C. Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Полная совместимость с камерами Sony A7M3, A7M4, A7R3, A7R4, A73, A74, A7RIII, A7C, FX3, A1, A6600, A9M3, A7S3. Длина кабеля: 1 метр. Размеры: 38.8×51.8×22.7мм. Вес: 44.7г. Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций, стримов и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент! В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C. Видео Наш обзор

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