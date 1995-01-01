Зарядный комплект Caisi NP-FZ100-M2 — профессиональное решение для питания беззеркальных камер Sony. В наборе 2 литий-ионных аккумулятора (7.2V) и компактное двойное зарядное устройство.

Технические характеристики ЗУ: входы Type-C и Micro-USB (5V/2.1A), выход 8.4V. Поддерживает одновременную зарядку двух батарей (ток 500mA) или ускоренную зарядку одной (700mA). Полное восстановление емкости занимает около 2 часов.

Совместимость: Sony A7 III, A7R III/IV, A7 IV, A9, A7C, FX3, A6600. Корпус из прочного ABS пластика.