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Зарядное устройство Caisi NP-FZ100-M2, для 2-х аккумуляторов Sony NP-FZ100

  • NP-FZ100-M2, для 2-х аккумуляторов Sony NP-FZ100
  • NP-FZ100-M2, для 2-х аккумуляторов Sony NP-FZ100
  • NP-FZ100-M2, для 2-х аккумуляторов Sony NP-FZ100
  • NP-FZ100-M2, для 2-х аккумуляторов Sony NP-FZ100
  • NP-FZ100-M2, для 2-х аккумуляторов Sony NP-FZ100
Код товара:УТ-00093804
Артикул:CS-NP-FZ100-M2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядный комплект Caisi NP-FZ100-M2 — профессиональное решение для питания беззеркальных камер Sony. В наборе 2 литий-ионных аккумулятора (7.2V) и компактное двойное зарядное устройство.
Технические характеристики ЗУ: входы Type-C и Micro-USB (5V/2.1A), выход 8.4V. Поддерживает одновременную зарядку двух батарей (ток 500mA) или ускоренную зарядку одной (700mA). Полное восстановление емкости занимает около 2 часов.
Совместимость: Sony A7 III, A7R III/IV, A7 IV, A9, A7C, FX3, A6600. Корпус из прочного ABS пластика.
В комплекте: 2 аккумулятора NP-FZ100, двойное ЗУ, кабель Type-C, инструкция и цветная коробка. Идеальный выбор для репортажной и студийной съемки, гарантирующий отсутствие простоев из-за разряда батарей!