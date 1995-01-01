Зарядный комплект Caisi NP-FW50-M2 — профессиональное решение для питания беззеркальных камер Sony. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 1030mAh (7.2V, 7.41Wh) и двойное зарядное устройство.

Технические характеристики зарядного устройства: входы Micro USB и USB-C (5V/2.1A MIN), выходы 8.4V (700mA×1 или 500mA×2). Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов всего за 2 часа. Корпус из прочного ABS пластика.

Совместимость: Sony ILCE-5100/5000/6500/6400/6300/6100/6000, ILCE-7/7R/7S/7SM2/7RM2/7M2, DSC-RX10/10M4/10M3/10M2, a33/a35/a37/a55/a3000, ILCE-QX1.

Вес аккумулятора: 45.4г, зарядного устройства: 44.7г. Размеры аккумулятора: 31.8×45.4×9.1мм. Рабочая температура: 0°C~+40°C.