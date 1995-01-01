Аккумулятор Caisi NP-F970H, с разъемом USB-C, емкость 10500mAh
Код товара:УТ-00093790
Артикул:CS-NP-F970H-TYPE-C
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Описание
Аккумулятор Caisi NP-F970H — профессиональный источник питания емкостью 10500mAh (7.4V). Поддерживает быструю двустороннюю зарядку через Type-C (Power Delivery) с мощностью до 30W (режимы 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A). Встроенный порт USB-A позволяет использовать батарею как пауэрбанк для смартфонов. LED-индикатор точно отображает остаток энергии. Вес 338г, габариты 70.6x38.2x73мм. Идеален для видеокамер, LED-панелей, мониторов и слайдеров. Рабочая температура: 0°C~+45°C.