Аккумулятор Caisi NP-F970H, с разъемом USB-C, емкость 10500mAh

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Код товара: УТ-00093790 Артикул: CS-NP-F970H-TYPE-C Код товара: УТ-00093790 Артикул: CS-NP-F970H-TYPE-C Аккумулятор Caisi NP-F970H обладает высокой емкостью 10500mAh (7.4V) и поддерживает быструю двустороннюю зарядку через USB-C PD (до 30W). Устройство оснащено LED-индикатором заряда и выходом USB-A для питания внешних устройств, идеально подходя для видеокамер, LED-панелей и мониторов. Товар не найден Задать вопрос Описание Аккумулятор Caisi NP-F970H — профессиональный источник питания емкостью 10500mAh (7.4V). Поддерживает быструю двустороннюю зарядку через Type-C (Power Delivery) с мощностью до 30W (режимы 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A). Встроенный порт USB-A позволяет использовать батарею как пауэрбанк для смартфонов. LED-индикатор точно отображает остаток энергии. Вес 338г, габариты 70.6x38.2x73мм. Идеален для видеокамер, LED-панелей, мониторов и слайдеров. Рабочая температура: 0°C~+45°C. Видео Наш обзор

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