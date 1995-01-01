Адаптер Caisi NP-F550-TC, (каплер) для оборудования с Sony NP-F550 с выходом USB-C
Код товара:УТ-00093818
Артикул:CS-NP-F550-TC
Товар не найден
Описание
Адаптер питания Caisi CS-NP-F550-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для видеокамер Sony и другого оборудования с батареей NP-F550. Устройство обеспечивает непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки QC/PD.
Технические характеристики: вход USB-C QC/PD 9V 2A, выход 8.4V 2.0A. Толстый медный провод обеспечивает низкое сопротивление и отличную проводимость без перегрева.
Совместимость: Sony VX2100E, NX3, HDR-FX1E, MC-1500C, AX2000E, HVR-Z1C, PD150P, TRV1, TR3000 и многие другие модели видеокамер.
Длина кабеля: 1 метр. Размеры: 32.7×49.5×14мм. Вес: 45г.
Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций и студийной работы. Многоуровневая защита, полная декодировка без ошибок.
В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C.