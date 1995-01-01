Адаптер Caisi NP-F550-TC, (каплер) для оборудования с Sony NP-F550 с выходом USB-C



Код товара: УТ-00093818 Артикул: CS-NP-F550-TC Код товара: УТ-00093818 Артикул: CS-NP-F550-TC Адаптер питания Caisi NP-F550-TC (каплер) обеспечивает непрерывное питание оборудования Sony от USB-C с поддержкой QC/PD 9V/2A, заменяя аккумулятор NP-F550. Выходная мощность 8.4V/2A, толстый медный провод с низким сопротивлением не перегревается при работе, кабель длиной 1м. Вес всего 45г, компактные размеры 32.7×49.5×14мм, полная совместимость с видеокамерами Sony VX2100E/NX3/HDR-FX1E и многими другими моделями. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Caisi CS-NP-F550-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для видеокамер Sony и другого оборудования с батареей NP-F550. Устройство обеспечивает непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки QC/PD. Технические характеристики: вход USB-C QC/PD 9V 2A, выход 8.4V 2.0A. Толстый медный провод обеспечивает низкое сопротивление и отличную проводимость без перегрева. Совместимость: Sony VX2100E, NX3, HDR-FX1E, MC-1500C, AX2000E, HVR-Z1C, PD150P, TRV1, TR3000 и многие другие модели видеокамер. Длина кабеля: 1 метр. Размеры: 32.7×49.5×14мм. Вес: 45г. Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций и студийной работы. Многоуровневая защита, полная декодировка без ошибок. В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C. Видео Наш обзор

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