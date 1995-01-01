Зарядное устройство Caisi NP-BX1-M2, для 2-х аккумуляторов Sony NP-BX1
Код товара:УТ-00093814
Артикул:CS-NP-BX1-M2
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство Caisi NP-BX1-M2 — профессиональное решение для одновременной зарядки двух аккумуляторов Sony NP-BX1 (3.6V, 1100mAh, 3.96Wh).
Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V⎓2.1A MIN), выходы 8.4V⎓700mA×1 или 500mA×2. Время полной зарядки — 2.3 часа. Поддерживает оригинальную базовую зарядку.
Совместимость: Sony ZV-1, RX100 M2/3/4/5/6/5A/7, RX1/RX1R/RX1RM2, HX350/HX400/HX90/HX60, WX500/WX350/H400/HX50, X3000/AS300/AS50 series.
Корпус из прочного ABS пластика. Вес: 42г (без кабеля). В комплекте: зарядное устройство, кабель Type-C длиной 0.5м.
Идеальное решение для фотографов и видеографов, работающих с камерами Sony. Всегда имейте под рукой заряженные аккумуляторы!