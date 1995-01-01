Зарядное устройство Caisi NP-BX1-M2, для 2-х аккумуляторов Sony NP-BX1

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Код товара: УТ-00093814 Артикул: CS-NP-BX1-M2 Код товара: УТ-00093814 Артикул: CS-NP-BX1-M2 Двойное зарядное устройство Caisi NP-BX1-M2 позволяет одновременно заряжать 2 аккумулятора Sony NP-BX1 за 2.3 часа. Два интерфейса питания (Micro USB и USB-C 5V/2.1A), выход 8.4V/700mA (1 аккумулятор) или 500mA (2 аккумулятора), кабель Type-C 0.5м в комплекте. Компактный корпус из ABS пластика, вес 42г, совместимость с камерами Sony ZV-1/RX100/RX1/HX/WX series. Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядное устройство Caisi NP-BX1-M2 — профессиональное решение для одновременной зарядки двух аккумуляторов Sony NP-BX1 (3.6V, 1100mAh, 3.96Wh). Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V⎓2.1A MIN), выходы 8.4V⎓700mA×1 или 500mA×2. Время полной зарядки — 2.3 часа. Поддерживает оригинальную базовую зарядку. Совместимость: Sony ZV-1, RX100 M2/3/4/5/6/5A/7, RX1/RX1R/RX1RM2, HX350/HX400/HX90/HX60, WX500/WX350/H400/HX50, X3000/AS300/AS50 series. Корпус из прочного ABS пластика. Вес: 42г (без кабеля). В комплекте: зарядное устройство, кабель Type-C длиной 0.5м. Идеальное решение для фотографов и видеографов, работающих с камерами Sony. Всегда имейте под рукой заряженные аккумуляторы! Видео Наш обзор

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