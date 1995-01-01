Клетка Caisi N0007A разработана специально для беззеркальной камеры Nikon Z6III (также совместима с Z6II/Z7/Z5). Изготовлена из прочного алюминиевого сплава, вес составляет всего 235г. Размеры: 193.75×90.04×141.19мм.

Конструкция включает множественные резьбовые отверстия, холодный башмак, быстросъемную пластину. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам, аккумулятору, карте памяти и элементам управления. Специальная конструкция отсека батареи обеспечивает вентиляцию без блокировки. Защитные накладки предотвращают повреждения корпуса. Цвет: черный. Идеальное решение для профессиональных видеографов и фотографов.