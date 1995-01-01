Адаптер Caisi LP-E8-TC, (каплер) для камер с Canon LP-E8 с выходом USB-C



Код товара: УТ-00093820 Артикул: CS-LP-E8-TC Код товара: УТ-00093820 Артикул: CS-LP-E8-TC Адаптер питания Caisi LP-E8-TC (каплер) обеспечивает непрерывное питание камер Canon от сети USB-C, заменяя аккумулятор LP-E8. Выходная мощность 8V/3A (24W), толстый медный провод не перегревается при работе, кабель длиной 1м. Компактные размеры 33.5×50.7×17.6мм, идеальное решение для длительной видеосъемки, стримов и студийной работы с камерами Canon M50/M200/700D/650D. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Caisi CS-LP-E8-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных и зеркальных камер Canon. Устройство заменяет аккумулятор LP-E8, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C. Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Толстый медный провод обеспечивает низкое сопротивление и отличную проводимость без перегрева. Совместимость: Canon M50, M50 II, M200, M100, 100D, SX70HS, 700D, 650D, 600D, X7i, KISS X7, M2 и другие модели с аккумулятором LP-E8. Длина кабеля: 1 метр. Размеры: 33.5×50.7×17.6мм. Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций, стримов и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент! В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C. Видео Наш обзор

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