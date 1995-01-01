Адаптер Caisi LP-E8-TC, (каплер) для камер с Canon LP-E8 с выходом USB-C
Код товара:УТ-00093820
Артикул:CS-LP-E8-TC
Товар не найден
Описание
Адаптер питания Caisi CS-LP-E8-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных и зеркальных камер Canon. Устройство заменяет аккумулятор LP-E8, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C.
Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Толстый медный провод обеспечивает низкое сопротивление и отличную проводимость без перегрева.
Совместимость: Canon M50, M50 II, M200, M100, 100D, SX70HS, 700D, 650D, 600D, X7i, KISS X7, M2 и другие модели с аккумулятором LP-E8.
Длина кабеля: 1 метр. Размеры: 33.5×50.7×17.6мм.
Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций, стримов и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент!
В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C.