Зарядное устройство Caisi LP-E8-M2, для 2-х аккумуляторов Canon LP-E8

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Код товара: УТ-00093810 Артикул: CS-LP-E8-M2 Код товара: УТ-00093810 Артикул: CS-LP-E8-M2 Комплект Caisi LP-E8-M2 включает 2 аккумулятора емкостью 1140mAh (7.2V) и двойное зарядное устройство с быстрой зарядкой через USB-C/Micro USB. Одновременная зарядка двух батарей, совместимость с камерами Canon M50/M200/700D/650D/100D. Идеальное решение для продления времени съемки. Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядный комплект Caisi CS-LP-E8 — профессиональное решение для питания камер Canon. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 1140mAh (7.2V, 8.21Wh) и двойное зарядное устройство. Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V/2.1A), выходы 8.4V (700mA×1 или 500mA×2). Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов. Корпус из прочного ABS пластика. Совместимость: Canon M50, M50 II, M200, M100, 100D, SX70HS, 700D, 650D, 600D, X7i, KISS X7, M2. Вес аккумулятора: 49г, зарядного устройства: 44.2г. В комплекте: 2 аккумулятора LP-E8, двойное зарядное устройство, кабель Type-C (0.5м), цветная упаковка. Идеальное решение для длительной съемки! Видео Наш обзор

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