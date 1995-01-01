Зарядное устройство Caisi LP-E8-M2, для 2-х аккумуляторов Canon LP-E8
Код товара:УТ-00093810
Артикул:CS-LP-E8-M2
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Описание
Зарядный комплект Caisi CS-LP-E8 — профессиональное решение для питания камер Canon. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 1140mAh (7.2V, 8.21Wh) и двойное зарядное устройство.
Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V/2.1A), выходы 8.4V (700mA×1 или 500mA×2). Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов. Корпус из прочного ABS пластика.
Совместимость: Canon M50, M50 II, M200, M100, 100D, SX70HS, 700D, 650D, 600D, X7i, KISS X7, M2.
Вес аккумулятора: 49г, зарядного устройства: 44.2г.
В комплекте: 2 аккумулятора LP-E8, двойное зарядное устройство, кабель Type-C (0.5м), цветная упаковка. Идеальное решение для длительной съемки!