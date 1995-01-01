Адаптер Caisi LP-E6NH-TC, (каплер) для камер с Canon LP-E6NH с выходом USB-C



Код товара: УТ-00093819 Артикул: CS-LP-E6NH-TC Код товара: УТ-00093819 Артикул: CS-LP-E6NH-TC Адаптер питания Caisi LP-E6NH-TC (каплер) обеспечивает непрерывное питание камер Canon от сети USB-C, заменяя аккумулятор LP-E6NH. Выходная мощность 8V/3A (24W), кабель длиной 1м, полная совместимость с камерами EOS R5/R6/R7/5D/6D/7D/80D/90D и другими моделями. Вес всего 39г, компактные размеры 38.4×56.8×21мм, идеальное решение для длительной видеосъемки, стримов и студийной работы. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Caisi CS-LP-E6NH-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных и зеркальных камер Canon. Устройство заменяет аккумулятор LP-E6NH, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C. Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Полная совместимость с камерами Canon EOS R5, R5C, R6, R6 II, R7, R90D, 80D, 70D, 60D, 7D II, 7D, 6D II, 6D, 5D Mark IV/III/II, 5DS, 5DSR, BMPCC 6K/4K. Длина кабеля: 1 метр. Размеры: 38.4×56.8×21мм. Вес: 39г. Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи таймлапсов, конференций и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент! В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C. Видео Наш обзор

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