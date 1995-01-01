Зарядное устройство Caisi LP-E6-M2, для 2-х аккумуляторов Canon LP-E6

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Код товара: УТ-00093809 Артикул: CS-LP-E6-M2 Код товара: УТ-00093809 Артикул: CS-LP-E6-M2 Комплект Caisi LP-E6-M2 включает 2 аккумулятора повышенной емкости 2250mAh (7.2V) и двойное зарядное устройство с быстрой зарядкой через USB-C/Micro USB. Одновременная зарядка двух батарей, совместимость с камерами Canon 5D Mark IV/6D/7D/R5/R6/80D/90D и другими моделями. Идеальное решение для профессиональной съемки с увеличенным временем работы. Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядный комплект Caisi CS-LP-E6 — профессиональное решение для питания зеркальных и беззеркальных камер Canon. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора повышенной емкости 2250mAh (7.2V, 16.2Wh) и двойное зарядное устройство. Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V/2.1A), выходы 8.4V (700mA×1 или 500mA×2). Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов. Корпус из прочного ABS пластика. Совместимость: Canon 6D, 7D, 5DS, 5DSR, 60Da, R, R7, 60D, 70D, 80D, 90D, 5D Mark II/III/IV, 6D Mark II, 7D Mark II, R5, R6, R6 Mark II. Вес аккумулятора: 76.2г, зарядного устройства: 45.4г. Размеры аккумулятора: 38.4×56.8×21мм. В комплекте: 2 аккумулятора LP-E6, двойное зарядное устройство, кабель Type-C (0.5м), цветная упаковка. Идеальное решение для длительной профессиональной съемки! Видео Наш обзор

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