Зарядный комплект Caisi CS-LP-E17 — профессиональное решение для питания беззеркальных и зеркальных камер Canon. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 1100mAh (7.2V, 7.92Wh) и двойное зарядное устройство.

Технические характеристики: быстрая зарядка через USB-C, время полной зарядки 2.3 часа. Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов.

Совместимость: Canon EOS M3, M5, M6, M100, EOS R10, R50, R100, M6 Mark II, EOS RP, EOS R8, EOS 77D, 850D, 200 II, 750D, 760D, 800D.

Рабочая температура: 0°C~+40°C. Вес: 48г (без защитной крышки).