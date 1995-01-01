Зарядное устройство Caisi LP-E12-M2, для 2-х аккумуляторов Canon LP-E12
Код товара:УТ-00093848
Артикул:CS-LP-E12-M2
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Описание
Зарядный комплект Caisi LP-E12-M2 — удобное решение для питания беззеркальных камер Canon. В наборе 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 750mAh (7.2V, 5.4Wh) и компактное двойное зарядное устройство.
Технические характеристики ЗУ: входы Type-C и Micro-USB (5V/2.1A), выход 8.4V. Поддерживает одновременную зарядку двух батарей. Полное восстановление емкости занимает около 2 часов.
Совместимость: Canon EOS M, M2, M10, 100D и другие модели с аккумулятором LP-E12.
В комплекте: 2 аккумулятора LP-E12, двойное ЗУ, кабель Type-C, инструкция и цветная коробка. Компактный размер и универсальные интерфейсы питания делают комплект идеальным спутником в поездках и на съемках — всегда имейте под рукой заряженные батареи!