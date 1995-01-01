Зарядный комплект Caisi LP-E12-M2 — удобное решение для питания беззеркальных камер Canon. В наборе 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 750mAh (7.2V, 5.4Wh) и компактное двойное зарядное устройство.

Технические характеристики ЗУ: входы Type-C и Micro-USB (5V/2.1A), выход 8.4V. Поддерживает одновременную зарядку двух батарей. Полное восстановление емкости занимает около 2 часов.

Совместимость: Canon EOS M, M2, M10, 100D и другие модели с аккумулятором LP-E12.