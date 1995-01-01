Комплект Caisi — профессиональное решение для питания устройств с аккумуляторами форматов AA и AAA. В комплекте 4 никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумулятора AA емкостью 2500mAh (1.2V, вес 27.5г) и 4 аккумулятора AAA емкостью 900mAh (1.2V, вес 12.1г), а также интеллектуальное зарядное устройство с LCD-дисплеем.



Зарядное устройство имеет 4 независимых канала — можно заряжать любые комбинации AA и AAA одновременно. Двойные интерфейсы питания: Micro USB и Type-C (DC5V/2A MIN). Метод зарядки: постоянное напряжение и постоянный ток. Ультрабыстрая зарядка: большой ток быстро заряжает до 95%, затем автоматический переход в капельный режим (70mA) для безопасной полной зарядки за 1.5 часа.



Интеллектуальная защита: от перезаряда, перегрева, перенапряжения и перегрузки по току. Быстрое обнаружение неисправных или неперезаряжаемых батарей в течение 4 секунд с отображением флага ошибки ERR на дисплее. LCD-дисплей отображает статус: зарядка (CHG), полный заряд (FULL), ошибка (ERR), разрядка (DCHG).



Размеры зарядного устройства: 79.5×67×26.7мм. Рабочая температура аккумуляторов: -40°C~+100°C.

В комплекте: 4 аккумулятора AA 2500mAh, 4 аккумулятора AAA 900mAh, зарядное устройство, цветная упаковка. Идеальное решение для фотовспышек, детских игрушек, пультов ДУ, беспроводных мышей, клавиатур и других устройств!