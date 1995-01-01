Комплект Caisi — профессиональное решение для питания устройств с аккумуляторами формата AA. В комплекте 4 никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумулятора емкостью 2500mAh (1.2V) и интеллектуальное зарядное устройство с LCD-дисплеем.

Зарядное устройство имеет 4 независимых канала — можно заряжать от 1 до 4 батарей одновременно, поддерживаются форматы AA и AAA. Двойные интерфейсы питания: Micro USB и Type-C (DC5V/2A MIN). Метод зарядки: постоянное напряжение и постоянный ток. Средний ток зарядки AA: 1800mA (1 батарея), 900mA (2 батареи), 450mA (3-4 батареи). LCD-дисплей отображает статус: зарядка (CHG), полный заряд (FULL), ошибка (ERR), разрядка (DCHG).

Никелированные контакты устойчивы к коррозии. Размеры зарядного устройства: 79.5×67×26.7мм.