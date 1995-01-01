Комплект Caisi из зарядного устройства и 4 шт NI-MH аккумуляторов AA, емкость 2500 мАч
Код товара:УТ-00093801
Артикул:CS-NM-4C KIT 1
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиAA (R6)
В упаковке (штук)4
Ёмкость аккумулятора, мАч2500
Вариант комплектацииЗУ с аккумуляторами
Питаниеот USB
Описание
Комплект Caisi — профессиональное решение для питания устройств с аккумуляторами формата AA. В комплекте 4 никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумулятора емкостью 2500mAh (1.2V) и интеллектуальное зарядное устройство с LCD-дисплеем.
Зарядное устройство имеет 4 независимых канала — можно заряжать от 1 до 4 батарей одновременно, поддерживаются форматы AA и AAA. Двойные интерфейсы питания: Micro USB и Type-C (DC5V/2A MIN). Метод зарядки: постоянное напряжение и постоянный ток. Средний ток зарядки AA: 1800mA (1 батарея), 900mA (2 батареи), 450mA (3-4 батареи). LCD-дисплей отображает статус: зарядка (CHG), полный заряд (FULL), ошибка (ERR), разрядка (DCHG).
Никелированные контакты устойчивы к коррозии. Размеры зарядного устройства: 79.5×67×26.7мм.
В комплекте: 4 аккумулятора AA 2500mAh, зарядное устройство, цветная упаковка. Идеальное решение для фотовспышек, детских игрушек, пультов ДУ, беспроводных мышей и других устройств!