Клетка Caisi FJ0001A,для Fujifilm X-T5
Код товара:УТ-00093841
Артикул:ID:FJ0001A
Товар не найден
Характеристики
Тип товараКлетки
Описание
Клетка Caisi FJ0001A разработана специально для беззеркальной камеры Fujifilm X-T5. Изготовлена из прочного алюминиевого сплава, обеспечивая надежную защиту корпуса от ударов и царапин при активной съемке.
Конструкция предусматривает множественные точки крепления: резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16, ARRI-отверстия для magic arm, холодный башмак для микрофона или LED-подсветки. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам, слоту карты памяти, отсеку аккумулятора и элементам управления.
Три точки фиксации камеры гарантируют устойчивость, а защитные накладки на винтах предотвращают повреждение корпуса. Закругленные края обеспечивают комфортный хват. Идеальное решение для видеографов и фотографов, работающих в сложных условиях.