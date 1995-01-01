Клетка Caisi FJ0001A разработана специально для беззеркальной камеры Fujifilm X-T5. Изготовлена из прочного алюминиевого сплава, обеспечивая надежную защиту корпуса от ударов и царапин при активной съемке.

Конструкция предусматривает множественные точки крепления: резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16, ARRI-отверстия для magic arm, холодный башмак для микрофона или LED-подсветки. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам, слоту карты памяти, отсеку аккумулятора и элементам управления.