Адаптер Caisi EN-EL25C-TC, (каплер) для камер с Nikon EN-EL25 с выходом USB-C
Код товара:УТ-00093825
Артикул:CS-EN-EL25C-TC
Товар не найден
Описание
Адаптер питания Caisi CS-EN-EL25C-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных камер Nikon Zfc, Z30, Z50. Устройство заменяет аккумулятор EN-EL25, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C.
Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Полная совместимость с камерой — система распознает устройство, отображает уровень заряда без ошибок и предупреждений.
Длина кабеля: 1 метр (гибкий спиральный провод). Размеры: 33.5×50.7×17.6мм. Вес: 38г.
Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи таймлапсов, конференций и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент!
В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C.