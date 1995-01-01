Адаптер Caisi EN-EL25C-TC, (каплер) для камер с Nikon EN-EL25 с выходом USB-C



Код товара: УТ-00093825 Артикул: CS-EN-EL25C-TC Код товара: УТ-00093825 Артикул: CS-EN-EL25C-TC Адаптер питания Caisi EN-EL25C-TC (каплер) обеспечивает непрерывное питание камер Nikon Z30/Z50/Zfc от сети USB-C, заменяя аккумулятор EN-EL25. Выходная мощность 8V/3A (24W), кабель длиной 1м, полная совместимость с отображением уровня заряда без ошибок. Вес всего 38г, компактные размеры 33.5×50.7×17.6мм, идеальное решение для длительной видеосъемки, стримов и таймлапсов. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Caisi CS-EN-EL25C-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных камер Nikon Zfc, Z30, Z50. Устройство заменяет аккумулятор EN-EL25, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C. Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Полная совместимость с камерой — система распознает устройство, отображает уровень заряда без ошибок и предупреждений. Длина кабеля: 1 метр (гибкий спиральный провод). Размеры: 33.5×50.7×17.6мм. Вес: 38г. Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи таймлапсов, конференций и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент! В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C. Видео Наш обзор

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