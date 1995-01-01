Зарядное устройство Caisi EN-EL25-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL25-M2
Код товара:УТ-00093808
Артикул:CS-EN-EL25-M2
Товар не найден
Описание
Зарядный комплект Caisi EN-EL25-M2 — профессиональное решение для питания беззеркальных камер Nikon ZFC, Z30, Z50. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 1350mAh (7.6V, 10.26Wh) и двойное зарядное устройство.
Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V⎓2.1A MIN), выходы 8.4V⎓700mA×1 или 500mA×2. Время полной зарядки — 2.5 часа. Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов.
Корпус из прочного ABS пластика. Размеры аккумулятора: 33.8×50.5×17.7мм. Вес аккумулятора: 51.3г, зарядного устройства: 45.8г. Рабочая температура: 0°C~+40°C.
В комплекте: 2 аккумулятора EN-EL25, двойное зарядное устройство, кабель Type-C длиной 0.5м, цветная упаковочная коробка. Идеальное решение для длительной съемки — всегда имейте запасные аккумуляторы под рукой!