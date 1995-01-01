Зарядный комплект Caisi EN-EL25-M2 — профессиональное решение для питания беззеркальных камер Nikon ZFC, Z30, Z50. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 1350mAh (7.6V, 10.26Wh) и двойное зарядное устройство.

Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V⎓2.1A MIN), выходы 8.4V⎓700mA×1 или 500mA×2. Время полной зарядки — 2.5 часа. Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов.

Корпус из прочного ABS пластика. Размеры аккумулятора: 33.8×50.5×17.7мм. Вес аккумулятора: 51.3г, зарядного устройства: 45.8г. Рабочая температура: 0°C~+40°C.