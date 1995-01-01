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Зарядное устройство Caisi EN-EL15C-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL15C

  • EN-EL15C-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL15C
  • EN-EL15C-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL15C
  • EN-EL15C-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL15C
  • EN-EL15C-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL15C
  • EN-EL15C-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL15C
Код товара:УТ-00093807
Артикул:CS-EN-EL15C-M2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядный комплект Caisi EN-EL15C-M2 — профессиональное решение для питания беззеркальных и зеркальных камер Nikon. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора повышенной емкости 2400mAh (7.0V, 16.8Wh) и двойное зарядное устройство.


Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V/2.1A MIN), выходы 8.4V (700mA×1 или 500mA×2). Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов. Корпус из прочного ABS пластика.


Совместимость: Nikon Zf, Z8, Z7II, Z6II, Z7, Z6, Z5, D850, D780, D750, D810, D800, D7500, D7200, D7100, D7000, D610, D600, D500.


Вес аккумулятора: 79г. Размеры аккумулятора: 40×56×20.5мм. Рабочая температура: 0°C~+40°C.


В комплекте: 2 аккумулятора EN-EL15C, двойное зарядное устройство, кабель Type-C (0.5м), инструкция, цветная упаковка. Идеальное решение для длительной профессиональной съемки!