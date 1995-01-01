Зарядное устройство Caisi EN-EL15C-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL15C

<







>



Код товара: УТ-00093807 Артикул: CS-EN-EL15C-M2 Код товара: УТ-00093807 Артикул: CS-EN-EL15C-M2 Комплект Caisi EN-EL15C-M2 включает 2 аккумулятора емкостью 2400mAh (7.0V) и двойное зарядное устройство с быстрой зарядкой через USB-C/Micro USB. Одновременная зарядка двух батарей, совместимость с камерами Nikon Zf/Z8/Z7II/Z6II/Z6/Z5/D850/D780/D750/D810 и другими моделями. Идеальное решение для продления времени профессиональной съемки с увеличенной емкостью. Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядный комплект Caisi EN-EL15C-M2 — профессиональное решение для питания беззеркальных и зеркальных камер Nikon. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора повышенной емкости 2400mAh (7.0V, 16.8Wh) и двойное зарядное устройство.

Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V/2.1A MIN), выходы 8.4V (700mA×1 или 500mA×2). Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов. Корпус из прочного ABS пластика.

Совместимость: Nikon Zf, Z8, Z7II, Z6II, Z7, Z6, Z5, D850, D780, D750, D810, D800, D7500, D7200, D7100, D7000, D610, D600, D500.

Вес аккумулятора: 79г. Размеры аккумулятора: 40×56×20.5мм. Рабочая температура: 0°C~+40°C.

В комплекте: 2 аккумулятора EN-EL15C, двойное зарядное устройство, кабель Type-C (0.5м), инструкция, цветная упаковка. Идеальное решение для длительной профессиональной съемки! Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.