Зарядное устройство Caisi EN-EL14A-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL14A

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Код товара: УТ-00093806 Артикул: CS-EN-EL14A-M2 Код товара: УТ-00093806 Артикул: CS-EN-EL14A-M2 Комплект Caisi EN-EL14A-M2 включает 2 аккумулятора емкостью 1100mAh (7.2V) и двойное зарядное устройство с быстрой зарядкой через USB-C и Micro USB. Одновременная зарядка двух батарей всего за 2 часа, полная совместимость с камерами Nikon серий D3000, D5000, Df и P7000. Идеальное решение для фотографов, нуждающихся в надежном запасе питания. Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядный комплект Caisi CS-EN-EL14a — надежное решение для питания камер Nikon. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 1100mAh (7.2V, 7.92Wh) и двойное зарядное устройство. Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V/2.1A MIN), выходы 8.4V (700mA×1 или 500mA×2). Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов всего за 2 часа. Корпус из прочного ABS пластика. Совместимость: Nikon D3100, D3300, D3400, D3500, D5100, D5200, D5300, D5600, Df, D5500, P7000, P7100, P7700, D7800. Вес аккумулятора: 47.3г. Размеры: 37.9×52.9×14мм. Рабочая температура: 0°C~+40°C. В комплекте: 2 аккумулятора, зарядное устройство, кабель Type-C (0.5м), инструкция. Видео Наш обзор

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