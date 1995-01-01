Зарядное устройство Caisi EN-EL14A-M2, для 2-х аккумуляторов Nikon EN-EL14A
Код товара:УТ-00093806
Артикул:CS-EN-EL14A-M2
Товар не найден
Описание
Зарядный комплект Caisi CS-EN-EL14a — надежное решение для питания камер Nikon. В комплекте 2 литий-ионных аккумулятора емкостью 1100mAh (7.2V, 7.92Wh) и двойное зарядное устройство.
Технические характеристики: входы Micro USB и USB-C (5V/2.1A MIN), выходы 8.4V (700mA×1 или 500mA×2). Возможность одновременной зарядки двух аккумуляторов всего за 2 часа. Корпус из прочного ABS пластика.
Совместимость: Nikon D3100, D3300, D3400, D3500, D5100, D5200, D5300, D5600, Df, D5500, P7000, P7100, P7700, D7800.
Вес аккумулятора: 47.3г. Размеры: 37.9×52.9×14мм. Рабочая температура: 0°C~+40°C.
В комплекте: 2 аккумулятора, зарядное устройство, кабель Type-C (0.5м), инструкция.