Зарядное устройство-кейс Caisi CS-NL-8C AA — универсальное решение для зарядки и хранения аккумуляторов формата AA. 8 независимых слотов позволяют заряжать литиевые (1.5V) и никель-металлгидридные (1.2V) батареи одновременно или по отдельности.

Технические характеристики: вход USB-C 5V/3A, выход Li-ion 5V/350mA × 8, Ni-MH 1.2V/300mA × 8. Быстрая зарядка завершается за 2.5 часа. Поддерживается активация полностью разряженных (0V) батарей.

Встроенная интеллектуальная плата защиты обеспечивает многоуровневую безопасность: защита от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, высоких и низких температур.

Размеры: 72×52×71.5мм. Вес: 112г. Компактный корпус с откидной крышкой удобен для транспортировки.