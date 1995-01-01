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Кейс Caisi CS-CB2, влагозащищенный для карт памяти

  • CS-CB2, влагозащищенный для карт памяти
  • CS-CB2, влагозащищенный для карт памяти
  • CS-CB2, влагозащищенный для карт памяти
  • CS-CB2, влагозащищенный для карт памяти
  • CS-CB2, влагозащищенный для карт памяти
Код товара:УТ-00093827
Артикул:CS-CB2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кейс для хранения карт памяти Caisi CS-CB2 — профессиональное решение для организации и защиты ваших накопителей. Изготовлен из прочного ABS пластика с термопластичным резиновым покрытием, обеспечивающим надежную защиту от влаги, песка и механических повреждений.
Вместимость: 24 слота — 12 карт TF (microSD), 4 SD, 4 CF или XQD (на выбор), 2 Nano SIM и 2 Micro SIM карты. Герметичное уплотнение по периметру крышки гарантирует отличную изоляцию содержимого от внешней среды.
Размеры: 97×65.5×32.3мм. Вес: 78.7г.
В комплекте: кейс, инструмент для извлечения SIM-карт, карабин для удобного крепления, цветная упаковочная коробка.
Идеальное решение для фотографов, видеографов и путешественников — все ваши карты памяти всегда под рукой и надежно защищены!