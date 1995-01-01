Кейс для хранения карт памяти Caisi CS-CB2 — профессиональное решение для организации и защиты ваших накопителей. Изготовлен из прочного ABS пластика с термопластичным резиновым покрытием, обеспечивающим надежную защиту от влаги, песка и механических повреждений.

Вместимость: 24 слота — 12 карт TF (microSD), 4 SD, 4 CF или XQD (на выбор), 2 Nano SIM и 2 Micro SIM карты. Герметичное уплотнение по периметру крышки гарантирует отличную изоляцию содержимого от внешней среды.

Размеры: 97×65.5×32.3мм. Вес: 78.7г.

В комплекте: кейс, инструмент для извлечения SIM-карт, карабин для удобного крепления, цветная упаковочная коробка.