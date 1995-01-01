Кейс Caisi CS-CB2, влагозащищенный для карт памяти
Код товара:УТ-00093827
Артикул:CS-CB2
Товар не найден
Характеристики
Вес78.7 г
Размеры внешние97×65.5×32.3 мм
Вместимость24 слота: 12×TF (microSD), 4×SD, 4×CF или 4×XQD, 2×Nano SIM, 2×Micro SIM
ЦветЧерный
МатериалABS пластик, термопластичная резина
Описание
Кейс для хранения карт памяти Caisi CS-CB2 — профессиональное решение для организации и защиты ваших накопителей. Изготовлен из прочного ABS пластика с термопластичным резиновым покрытием, обеспечивающим надежную защиту от влаги, песка и механических повреждений.
Вместимость: 24 слота — 12 карт TF (microSD), 4 SD, 4 CF или XQD (на выбор), 2 Nano SIM и 2 Micro SIM карты. Герметичное уплотнение по периметру крышки гарантирует отличную изоляцию содержимого от внешней среды.
Размеры: 97×65.5×32.3мм. Вес: 78.7г.
В комплекте: кейс, инструмент для извлечения SIM-карт, карабин для удобного крепления, цветная упаковочная коробка.
Идеальное решение для фотографов, видеографов и путешественников — все ваши карты памяти всегда под рукой и надежно защищены!