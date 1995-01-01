Кейс для хранения карт памяти и батарей Caisi CS-CB1 — профессиональное решение для организации и защиты ваших накопителей и элементов питания. Изготовлен из прочного ABS пластика с термопластичным резиновым покрытием, обеспечивающим надежную защиту от влаги, песка и механических повреждений.

Вместимость: 16 слотов для карт памяти — 2×CF, 6×TF (microSD), 2×XQD, 4×SD, плюс 2 позиции для аккумуляторов фотокамеры или 4 батареек формата AA/AAA. Герметичное уплотнение по периметру крышки гарантирует отличную изоляцию содержимого от внешней среды.

Размеры: 157×80×31 мм. Вес: 169г (без карабина).

В комплекте: кейс, карабин для удобного крепления к рюкзаку или поясу, цветная упаковочная коробка.