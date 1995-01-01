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Кейс Caisi CS-CB1, влагозащищенный для карт памяти и батарей

  • CS-CB1, влагозащищенный для карт памяти и батарей
  • CS-CB1, влагозащищенный для карт памяти и батарей
  • CS-CB1, влагозащищенный для карт памяти и батарей
  • CS-CB1, влагозащищенный для карт памяти и батарей
  • CS-CB1, влагозащищенный для карт памяти и батарей
Код товара:УТ-00093826
Артикул:CS-CB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кейс для хранения карт памяти и батарей Caisi CS-CB1 — профессиональное решение для организации и защиты ваших накопителей и элементов питания. Изготовлен из прочного ABS пластика с термопластичным резиновым покрытием, обеспечивающим надежную защиту от влаги, песка и механических повреждений.
Вместимость: 16 слотов для карт памяти — 2×CF, 6×TF (microSD), 2×XQD, 4×SD, плюс 2 позиции для аккумуляторов фотокамеры или 4 батареек формата AA/AAA. Герметичное уплотнение по периметру крышки гарантирует отличную изоляцию содержимого от внешней среды.
Размеры: 157×80×31 мм. Вес: 169г (без карабина).
В комплекте: кейс, карабин для удобного крепления к рюкзаку или поясу, цветная упаковочная коробка.
Идеальное решение для фотографов, видеографов и путешественников — все ваши карты памяти и батареи всегда под рукой и надежно защищены!