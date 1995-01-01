Зарядное устройство Caisi CS-BP-4CH-T — профессиональное решение для быстрой зарядки аккумуляторов стандарта V-Mount. Четыре независимых канала обеспечивают одновременную зарядку 1-4 батарей током 3A каждая при напряжении 16.8V. Входное напряжение 100-240V~50/60Hz 3A Max позволяет использовать устройство по всему миру.

Два DC-выхода XLR 4P (16.5V/6A каждый) обеспечивают питание профессионального ENG-оборудования: видеокамер и портативных видеомагнитофонов. Распиновка: 1Pin — отрицательный электрод, 4Pin — положительный электрод.

Панель индикации отображает: наличие питания (AC Power), состояние зарядки (Charging state), наличие батарей (Battery online) и режим разрядки (Discharging state) для каждого канала L1/L2/R1/R2.

Важно: функции зарядки и DC-выхода не могут работать одновременно. Перед подключением устройства к XLR-кабелю необходимо подтвердить требуемые напряжение и ток.

Рабочая температура: 0°C~40°C. Влажность: 0%-35%. Размеры: 290×156.1×191.6мм. Вес: 3.28кг (без аккумуляторов).

В комплекте: зарядное устройство, инструкция, сетевой кабель, кабель XLR 4P, кабель питания.