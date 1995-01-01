Клетка Caisi C0004A, для Canon EOS R5/R5II/R5C/R6/R6II

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Код товара: УТ-00093836 Артикул: ID:C0004A Код товара: УТ-00093836 Артикул: ID:C0004A Тип товара Клетки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Клетки Описание Конструкция включает множественные резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16, ARRI-отверстия для крепления magic arm, холодный башмак для микрофона или LED-панели. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам, аккумулятору, карте памяти и органам управления. Три точки фиксации обеспечивают стабильность крепления, защитные накладки предотвращают царапины. Идеальный выбор для видеографов и фотографов, работающих в сложных условиях съемки. Видео Наш обзор

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