Клетка Caisi C0004A, для Canon EOS R5/R5II/R5C/R6/R6II
Код товара:УТ-00093836
Артикул:ID:C0004A
Товар не найден
Характеристики
Тип товараКлетки
Описание
Конструкция включает множественные резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16, ARRI-отверстия для крепления magic arm, холодный башмак для микрофона или LED-панели. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам, аккумулятору, карте памяти и органам управления. Три точки фиксации обеспечивают стабильность крепления, защитные накладки предотвращают царапины. Идеальный выбор для видеографов и фотографов, работающих в сложных условиях съемки.