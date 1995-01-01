Аккумулятор Caisi CS-NP-W235 ULTRA разработан для беззеркальных камер Fujifilm: X-T4, X-T5, X-S20, X-H2, X-H2S, GFX100S, GFX50SII.

Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости 2600mAh обеспечивает продолжительную работу камеры. Встроенный порт USB-C поддерживает быструю зарядку 5V/Max 2A — полная зарядка всего за 2.3 часа, что на 30% быстрее оригинального зарядного устройства (3.3 часа).

Корпус из прочного композитного материала PC+ABS обеспечивает надежность и долговечность. Размеры: 52×38×22мм. Вес: 81г.