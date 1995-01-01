Аккумулятор Caisi CS-NP-W126S-TYPE-C — литий-ионный аккумулятор емкостью 1050mAh (7.4V) для камер Fujifilm. Встроенный порт USB-C поддерживает зарядку 5V/Max 1A — полная зарядка всего за 1.5-2.5 часа, что быстрее оригинального ЗУ (2.5-3.5 часа).

Корпус из огнестойкого материала PC+ABS с матовым покрытием. Многоуровневая защита: от короткого замыкания, перенапряжения, перегрева, перегрузки, перезаряда и переразряда. Устойчив к температурам от -20°C до +40°C.

Вес: 50г. Размеры: 47.4×36.3×15.7мм.