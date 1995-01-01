Аккумулятор Caisi CS-NP-FW50-TYPE-C — литий-ионный аккумулятор емкостью 1030mAh (7.2V, 7.41Wh) для беззеркальных камер Sony. Встроенный порт USB-C поддерживает быструю зарядку с двойным током — полная зарядка всего за 2.3 часа, что в два раза быстрее оригинального зарядного устройства (4 часа).

Совместимость: Sony NEX-3/3N/5C/5R/5N/5T/C3/6/7/7C, A33/A35/A37/A55, NEX-F3, SLT-A37, QX1, RX10/RX10II/RX10III/RX10IV, α7S/A7S II/A7/α7 II/A7R/A7R II, A3000, α5000/α5100/α6000/A6100/A6300/α6400/α6400M/α6400L/A6500.