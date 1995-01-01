Аккумулятор Caisi NP-F970 с повышенной силой тока до 6A и разъемом USB-C, емкость 9000mAh
Код товара:УТ-00093798
Артикул:CS-Pro Max F970-TYPE-C
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Описание
Профессиональный двусторонний аккумулятор Caisi CS-Pro Max 970 (NP-F970) создан для непрерывной работы профессионального видеооборудования.
Характеристики:
- Емкость: 9000mAh (66.6Wh, 7.4V)
- Элементы: 21700 литий-ионные (конфигурация 2S2P)
- Максимальная мощность: 27W
- Выходы: Type-C (PD3.1, QC3.0, FCP, AFC), DC 5.5×5.1mm 7.4V/6A, NP-F 7.4V/6A
- Двусторонняя быстрая зарядка USB-C
Конструкция: Корпус из авиационного алюминиевого сплава CNC, цифровой дисплей заряда, резьбовые отверстия 1/4" для крепления.
Защита: Многоуровневая система: от перегрузки по току, перегрева, перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенапряжения, функция Reset.
Применение: Питание камер, мониторов, LED-панелей, беспроводных передатчиков. Двусторонняя конструкция позволяет одновременно питать и крепить оборудование.
В комплекте: аккумулятор, кабель Type-C, DC-кабель.