Аккумулятор Caisi NP-F970 с повышенной силой тока до 6A и разъемом USB-C, емкость 9000mAh

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Код товара: УТ-00093798 Артикул: CS-Pro Max F970-TYPE-C Код товара: УТ-00093798 Артикул: CS-Pro Max F970-TYPE-C Двусторонний аккумулятор Caisi CS-Pro Max 970 (NP-F970) емкостью 9000mAh (66.6Wh, 7.4V) с максимальной силой тока до 6A и двусторонней быстрой зарядкой USB-C PD поддерживает протоколы PD3.1/QC3.0/FCP/AFC. Корпус из авиационного алюминиевого сплава CNC, цифровой дисплей уровня заряда, выходы Type-C/DC/NP-F, максимальная мощность 27W. Многоуровневая система защиты, крепления 1/4" для установки на оборудование, совместимость с камерами, мониторами, LED-панелями и передатчиками. Товар не найден Задать вопрос Описание Профессиональный двусторонний аккумулятор Caisi CS-Pro Max 970 (NP-F970) создан для непрерывной работы профессионального видеооборудования. Характеристики: Емкость: 9000mAh (66.6Wh, 7.4V)

Элементы: 21700 литий-ионные (конфигурация 2S2P)

Максимальная мощность: 27W

Выходы: Type-C (PD3.1, QC3.0, FCP, AFC), DC 5.5×5.1mm 7.4V/6A, NP-F 7.4V/6A

Двусторонняя быстрая зарядка USB-C Конструкция: Корпус из авиационного алюминиевого сплава CNC, цифровой дисплей заряда, резьбовые отверстия 1/4" для крепления. Защита: Многоуровневая система: от перегрузки по току, перегрева, перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенапряжения, функция Reset. Применение: Питание камер, мониторов, LED-панелей, беспроводных передатчиков. Двусторонняя конструкция позволяет одновременно питать и крепить оборудование. В комплекте: аккумулятор, кабель Type-C, DC-кабель. Видео Наш обзор

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