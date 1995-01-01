Аккумулятор Caisi LP-E6P с разъемом USB-C, емкость 2600mAh
Код товара:УТ-00093794
Артикул:E6P ULTRA
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Описание
Аккумулятор Caisi E6P ULTRA разработан для профессиональных зеркальных и беззеркальных камер Canon: EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5DS, 5DSR, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D, EOS-R, R5, R6.
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости 2600mAh (7.2V, 18.72Wh) обеспечивает продолжительную работу камеры. Встроенный порт USB-C поддерживает быструю зарядку 5V/Max 2A — полная зарядка всего за 1.48 часа, что значительно быстрее оригинального зарядного устройства.
Корпус из прочного композитного материала PC+ABS обеспечивает надежность и долговечность. Размеры: 38.4×56.8×21мм. Вес: 83г.
В комплекте: аккумулятор, USB-C кабель, инструкция, цветная упаковочная коробка. Идеальное решение для фотографов и видеографов, работающих с камерами Canon. Удобная зарядка в полевых условиях от пауэрбанка или адаптера без необходимости использования отдельного зарядного устройства!